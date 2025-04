yarrl podpisał umowę z Aplikacjami Krytycznymi, na mocy której będzie wspierała utrzymanie oraz rozwój systemu e-Urząd Skarbowy, podała spółka. W ramach projektu yarrl będzie świadczyć kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia wyspecjalizowanej kadry informatycznej w szacunkowym okresie od 12 do 18 miesięcy. Wartość realizowanych usług nie przekroczy 44,56 mln zł brutto.

„Realizując umowę ze Aplikacjami Krytycznymi, zapewnimy 82 konsultantów, którzy będą zaangażowani w rozwój systemu e-Urząd Skarbowy. W skład zespołu wejdą zarówno programiści, testerzy, analitycy, administratorzy, ale także kierownicy projektów. Warto zaznaczyć, że nasi pracownicy biorą udział w rozwoju tego jakże ważnego dla polskich obywateli rozwiązania już od kilku lat. To nasza kolejna umowa, w ramach której wspieramy rozwój systemów informatycznych krytycznych z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego. Jestem przekonany, że ten kontrakt wzmocni nasze kompetencje na rynku oraz pozytywnie wpłynie na rozwój spółki” – powiedział wiceprezes yarrl Bartosz Piasecki, cytowany w komunikacie.

Aplikacje Krytyczne to spółka celowa Skarbu Państwa dostarczająca nowoczesne narzędzia IT dla resortu finansów. e-Urząd Skarbowy to platforma umożliwiająca podatnikom wygodne zarządzanie sprawami podatkowymi online. Dzięki niej można uzyskać dostęp do swoich danych podatkowych, sprawdzić historię zobowiązań oraz monitorować status złożonych dokumentów. Dostęp do e-Urzędu Skarbowego odbywa się poprzez stronę internetową administracji skarbowej i jest możliwy za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

W ubiegłym roku spółka yarrl podpisała z Aplikacjami Krytycznymi dwie umowy, na mocy których była między innymi odpowiedzialna za wsparcie przy budowie aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US). Dzięki jej uruchomieniu każdy posiadacz smartfona ma łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego.

yarrl S.A. powstała z połączenia firm Unima 2000 Systemy Informatyczne, działającej na polskim rynku od 1992 roku, oraz firmy pTAG specjalizującej się w budowie i rozwoju oprogramowania na zlecenie. Obecnie spółka zatrudnia ponad 500 pracowników i współpracowników. Ma swoje biura w Krakowie, Warszawie oraz Zielonej Górze. Realizuje złożone projekty informatyczne dla klientów z wielu sektorów gospodarki, z akcentem na sektory regulowane, takie jak sektor publiczny i finansowy. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews