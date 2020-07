W środę 15 lipca 2020 roku odbył się pierwszy czat inwestorski z Januarym Ciszewskim, Prezesem Zarządu, JR Holding ASI SA. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, w czacie wzięło udział około 2000 osób, zadając masę pytań dotyczących między innymi portfelowych spółek holdingu. Dziękujemy za tak liczną obecność i duże zainteresowanie. Poniżej zamieszczamy relację – miłej lektury.

Z powodu ogromnego zainteresowania inwestorów, postanowiliśmy zorganizować kolejny czat, który odbędzie się 11 sierpnia 2020 roku. Serdecznie Was zapraszamy.

O spółce JR Holding ASI

JR Holding ASI SA to notowana na małym warszawskim parkiecie alternatywna spółka inwestycyjna, która w wyniku hossy na rynku NewConnect tylko czerwcu zwiększyła wartość posiadanych aktywów o 257 mln zł. Akcje JRH w tym roku wzrosły już o 700 procent, a kapitalizacja spółki przekroczyła 1 mld zł.

Aktualny portfel inwestycyjny JR Holding ASI: https://portfel.jrholding.pl

Kim jest Jaunary Ciszewski?

January Ciszewski – przedsiębiorca, inwestor indywidualny, obecny na polskim rynku kapitałowym od początku jego istnienia. Jest głównym akcjonariuszem i prezesem zarządu notowanej na rynku NewConnect Spółki JR HOLDING ASI SA. Współtworzył lidera polskiego rynku fotowoltaiki – Columbus Energy SA, którego wartość rynkowa przekroczyła w ostatnim czasie 3 mld zł. Jest także jednym z głównych akcjonariuszy notowanego na GPW wydawnictwa gier komputerowych All In! Games SA oraz producenta gier komputerowych One More Level SA. W swojej karierze przeprowadził bardzo wiele transakcji M&A na rynku publicznym i uchodzi za największą gwiazdę ostatnich lat na polskim rynku kapitałowym.