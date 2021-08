Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 49,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 1 076,3 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 121,4 mln zł w II kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk EBIT wyniósł 57,3 mln zł.

W I półroczu 2021 roku ZA Puławy odnotowały 82,9 mln zł zysku netto oraz 229,1 mln zł EBITDA, podano również. Zysk EBIT wyniósł 102,3 mln zł przy 2 088,1 mln zł przychodów.

„Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały głównie wyższe ceny niemal wszystkich produktów w segmentach Agro i Tworzywa. Wzrost cen wsparty był zwiększeniem wolumenów sprzedaży większości produktów. Negatywny wpływ na wyniki powodował wzrost kosztów zmiennych podyktowany głównie wzrostem ceny gazu oraz benzenu, wyższy poziom cen uprawnień do emisji CO2 (w odniesieniu do pozycji niezabezpieczonych), a także niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych. Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy za I półrocze 2021 roku miało zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi 9 września 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews