Piątkowa sesja 31 lipca 2026 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się przewagą kupujących. Największym bohaterem dnia została Żabka, która zdecydowanie zdominowała wzrosty wśród największych spółek notowanych na GPW. Bardzo dobrze zachowywał się również sektor energetyczny, a wyraźne zwyżki zanotowały także Erste Bank oraz LPP.

Największym zwycięzcą piątkowych notowań została Żabka (8,68%). Bardzo dobrze poradziły sobie również PGE (3,80%), Erste Bank (2,08%), Tauron (1,53%) oraz LPP (1,40%). Na plusie sesję zakończyły także Orlen (1,06%), Pepco (1,03%), Budimex (0,56%), Dino Polska (0,50%) oraz Alior Bank (0,04%), co potwierdziło dobrą postawę większości największych spółek.

Po słabszej stronie rynku znalazły się przede wszystkim Grupa Kęty (-1,96%), PKO BP (-1,34%) oraz CD Projekt (-1,19%). Pod kreską sesję zakończyły również KGHM (-0,42%), Bank Pekao (-0,32%), Allegro (-0,29%), mBank (-0,26%), PZU (-0,11%), Modivo (-0,09%) oraz Kruk (-0,02%).

Największym przegranym piątkowej sesji okazała się Grupa Kęty (-1,96%), której akcje zanotowały największy spadek spośród największych spółek notowanych na GPW. Słabiej od rynku zachowywały się również PKO BP oraz CD Projekt, które zakończyły dzień wyraźnie pod kreską.

Piątkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem bardzo mocnego odbicia Żabki oraz spółek energetycznych. Liderem wzrostów została Żabka, wspierana przez silne zwyżki PGE, Tauronu oraz Erste Banku. Z kolei największym obciążeniem dla rynku były spadki Grupy Kęty, PKO BP oraz CD Projektu, które wyraźnie odstawały od reszty indeksu.