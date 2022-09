Aktualizacja strategii rozwoju programów badawczych Molecure zakłada m.in. przyspieszenie i zabezpieczenie skutecznego przeprowadzenia testów klinicznych cząsteczek OATD-01 i OATD-02, co przyczyni się do wzrostu wartości tych projektów i zwiększy prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych umów partneringowych, poinformował prezes Marcin Szumowski.

„Jest nacisk na 'execution’ i 'no revolution'” – powiedział Szumowski podczas konferencji prasowej poświęconej strategii i wynikom spółki.

„Na koniec III kwartału, patrząc na nasz pipeline, można w nim zaobserwować jeden program kliniczny i jeden przedkliniczny. Chcemy, żeby ten pipeline się rozwijał, ale przede wszystkim by projekty w tym pipeline postępowały jak najszybciej do przodu, tak, żebyśmy mogli zobaczyć wyniki z obu badań klinicznych w horyzoncie najbliższych 18 miesięcy do 2 lat, co nie tylko pozwoli czuć się dużo pewniej, jak chodzi o skuteczność i bezpieczeństwo tych dwóch leków, ale znacznie uprawdopodobni transakcje partneringowe” – wskazał Szumowski.

W prezentacji spółka podała, że OATD-01 ma wejść do II fazy badań klinicznych w I poł. 2023 r., a OATD-02 do I fazy jeszcze w 2022 r.

„Rozpoczęcie badania jest dużo bliższe, liczymy to w tygodniach” – dodał prezes w kwestii OATD-02.

Ponadto spółka zakłada posiadanie zrównoważonego pipeline projektów jako kluczowego elementu strategii i koncentrację wysiłków badawczych i biznesowych na programach z największym potencjałem medycznym i rynkowym.

„Bardzo odważnie patrzymy w przyszłość. Będziemy się starali ten runway [finansowanie projektów] wydłużać przez środki nierozwadniające [kapitału]” – zapowiedział także prezes.

W 2022 r. spółka odzyskała pełnię praw do programu OATD-01 w następstwie strategicznego przeglądu pipeline i zmiany strategii przez Galapagos. Uzyskane dotychczas dane potwierdzają atrakcyjny profil bezpieczeństwa, który wzbogacony o doradztwo EMA (scientific advice) daje – jak podkreślono – mocne przesłanki dla dalszego rozwoju cząsteczki OATD-01 w II fazie badań klinicznych, której rozpoczęcie zaplanowane jest na połowę 2023 r. Sarkoidoza wybrana została jako pierwsze wskazanie w badaniu klinicznym fazy II.

Wniosek do polskiego regulatora (URPL) o zgodę na badanie kliniczne dla cząsteczki OATD-02 złożony został w sierpniu, po zakończeniu z sukcesem wszystkich badań przedklinicznych. OATD-02 to doustny, selektywny, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginaz (ARG1 i ARG2) do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej. Pod koniec 2022, po uzyskaniu zgody regulatora na badanie kliniczne, Molecure planuje rozpoczęcie I fazy badania w celu określenia profilu bezpieczeństwa OATD-02 w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi.

Ponadto spółka zwraca uwagę, że w tym roku osiągnęła szybki postęp w rozwoju programu inhibitorów USP-7 (deubikwitynazy). Według Molecure są znaczne postępy w zaawansowaniu programu, wybrana cząsteczka wiodąca ma potwierdzoną w testach in vitro i in vivo wysoką skuteczność w syngenicznym modelu nowotworu jelita grubego wykazującym inhibicję wzrostu guza uzależnioną od dawki.

Jednocześnie kontynuowany jest rozwój platformy mRNA. Nastąpiły dalsze postępy w rozwoju platformy, w tym zastosowanie szeregu technik analitycznych w celu potwierdzenia struktury drugorzędowej 6 najbardziej obiecujących fragmentów RNA. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie modelowana struktur trzeciorzędowych dla zidentyfikowanych fragmentów mRNA, co na kolejnym etapie pozwoli na rozpoczęcie prac mających na celu odkrycie związków skutecznie wiążących się do tych cząsteczek mRNA.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews