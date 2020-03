Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka.

„Po ponad półrocznej przerwie wracamy na rynek obligacji publicznych. Jesteśmy świeżo po publikacji wyników rocznych, w których zaraportowaliśmy 277 mln zł zysku netto i rekordowe 1,1 mld zł EBITDA gotówkowej. Potencjalni inwestorzy będą mieli zatem dostęp do pełnych, najnowszych sprawozdań finansowych spółki, co może pomóc w podjęciu decyzji, przy tego typu inwestycjach. Pieniądze pozyskane z emisji, przeznaczone zostaną na inwestycje w grupie kapitałowej Kruk, które w tym roku chcemy zwiększyć względem 2019 roku” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

„Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, czym dziś żyje świat. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Bezpieczeństwo ma dla mnie kluczowe znaczenie, zarówno w życiu prywatnym jaki w prowadzeniu przeze mnie Kruka przez ponad 20 lat. Jestem przekonany, że właśnie teraz wszyscy, oprócz zdrowia, potrzebujemy opanowania i stabilizacji. W kontekście emisji obligacji na dziś wygrało przekonanie, że pewnego rodzaju konsekwencja i kontynuacja w działaniu, jest teraz bardzo potrzebna zarówno w świecie finansów jaki i wśród inwestorów. Dlatego mimo zawirowań na rynku rozpoczęliśmy przygotowania do emisji”- dodał.

Prezes podkreślił jednocześnie, że jeśli sytuacja w otoczeniu będzie rozwijała się w istotnie negatywnym scenariuszu, Kruk nie wyklucza przesunięcia lub odwołania emisji.

„Kruk na rynku obligacji jest aktywny od ponad 12 lat. W całej naszej rynkowej historii wyemitowaliśmy obligacje na kwotę ponad 2,4 mld zł i wykupiliśmy już od naszych obligatariuszy obligacje o wartości 1,1 mld zł. Obligacje te przyczyniły się do nabycia ponad 700 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej na poziomie 77 mld zł. Dzisiejsza emisja na kwotę 30 mln zł stanowi część działań zaplanowanych na rok 2020. Liczymy, że pomimo trudnego obecnie otoczenia inwestorzy będą zainteresowani naszą ofertą obligacji” – podsumował Krupa.

Emisja obejmuje do 300 tys. 5-letnich obligacji serii AJ2, a cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia co najmniej 100 obligacji, podano także.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki Kruk, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku. Na jego podstawie Kruk ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł, przypomniano.

Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 251,06 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews