MedTech Solutions opublikowało memorandum informacyjne w związku z rozpoczynającą się emisją publiczną do 60,4 mln akcji serii C z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy. Terminy zapisów podstawowych i dodatkowych potrwają od 9 do 23 czerwca br. Wartość oferty publicznej wynosi do 6,04 mln zł, podała spółka.

„Oferta publiczna została uchwalona podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 26 maja 2025 r. Celem emisji z prawem poboru jest przede wszystkim zabezpieczenie płynności w zakresie obrotu wyrobami medycznymi i rozwoju wiodących projektów B+R, a także planowanej akwizycji podmiotów z branży medtech. Dzień prawa poboru przypada na dzisiaj, 5 czerwca br. Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,10 zł za sztukę” – czytamy w komunikacie.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych zaplanowano na 23 czerwca; przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych – na 2 lipca; przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu – na 3-16 lipca; przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu – na 17 lipca.

Emisja akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy stanowi kluczowy element strategii spółki na lata 2025-2027, która zakłada pozyskanie środków na dalszy rozwój, akwizycje w perspektywicznych sektorach oraz umocnienie pozycji rynkowej w obszarze nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, podkreślono.

„Po zmianie nazwy oraz koncentracji na opracowywaniu innowacyjnych technologii medycznych i dystrybucji produktów medycznych – czyli de facto od początku roku – konsekwentnie i niezwykle intensywnie realizujemy kamienie milowe przyjętej strategii rozwoju na najbliższe lata, której istotnym elementem jest aktywny udział w automatyzacji i digitalizacji publicznego sektora ochrony zdrowia. Spółka przeprowadza emisję akcji serii C z prawem poboru na memorandum” – powiedział CEO Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

„Pozyskane środki przeznaczymy na zabezpieczenie płynności w obrocie wyrobami medycznymi, rozwój kluczowych projektów badawczo-rozwojowych, w tym pierwszy etap prac związanych z rozwojem IP systemów z algorytmami AI dla obszaru krwiolecznictwa, a także planowane akwizycje podmiotów z branży medtech. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologiczne w sektorze medycznym i jesteśmy przekonani, że rozpoczynająca się emisja akcji dla obecnych akcjonariuszy przyspieszy komercjalizację naszych najważniejszych projektów, umożliwiając pełne wykorzystanie ich potencjału rynkowego. W rezultacie przyniesie to wymierne korzyści także naszym akcjonariuszom” – dodał.

Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, a to uprawnia do objęcia czterech akcji serii C. Emitowane akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

MedTech Solutions chce wdrażać rozwiązania oparte na AI, Big Data i nowoczesnych technologiach, m.in. w zarządzaniu krwią i przyspieszaniu badań klinicznych. Flagowym projektem spółki ma być RedPulse – system oparty na AI, Big Data i RFID, który usprawni zarządzanie krwią w cywilnej i wojskowej służbie zdrowia oraz platforma automatyzująca kwalifikację pacjentów do badań klinicznych z wykorzystaniem NLP.

„Powołanie konsorcjum, którego jesteśmy liderem, to pierwszy krok w kierunku usprawnienia polityki zarządzania krwią, dzięki innowacyjnemu systemowi RedPulse – rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji, Big Data i nieśmiertelnikach RFID. Wierzymy, że projekt znajdzie zastosowanie zarówno w systemie ochrony zdrowia cywilnego, jak i w warunkach operacyjnych wojska, wspierając działania ratunkowe i logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz struktur NATO. Wspólnie z konsorcjum oceniamy, że RedPulse ma potencjał, by stać się modelem referencyjnym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie cyfryzacji służby krwi i wsparcia ratownictwa wojskowego” – powiedział wiceprezes Michał Janiszewski.

Nadrzędnym celem spółki jest także dostarczanie szpitalom innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych, których sprzedaż i pierwsze użycie operacyjne planowane są na 2025 rok.

„Do połowy 2026 roku MedTech chce pozyskać 15 szpitali, a do końca 2027 rozszerzyć dystrybucję do 30 placówek, utrzymując roczny wzrost sprzedaży na poziomie co najmniej 15% od drugiego roku działalności. Spółka rozwija również infrastrukturę logistyczną i system wspierający rekrutację pacjentów do badań klinicznych. Kluczowym krokiem było podpisanie umowy z GPC Medical Limited, dającej MedTech wyłączność na dystrybucję ich produktów w Polsce i możliwość ekspansji na rynki UE” – czytamy dalej.

MedTech Solutions (dawniej E-Shopping Group) to notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

