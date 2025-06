Deklaracja ministra finansów o chęci wytworzenia w Polsce „prawdziwej equity culture”, jest „szalenie cenna”, ponieważ niezbędne polskiej gospodarce innowacje są finansowane głównie przez kapitał wyższego ryzyka, w tym przez rynek kapitałowy, ocenił prezes Izby Domów Maklerskich (IDM) Waldemar Markiewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

Minister finansów Andrzej Domański powiedział podczas uroczystości otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie, że rząd chce wytworzyć w Polsce „prawdziwą equity culture”, bo potrzebne jest zdecydowanie więcej inwestycji, w szczególności tych o podwyższonym ryzyku. Zadeklarował, że inwestycje prywatne muszą stanowić rdzeń strategii inwestycyjnej państwa.

„To jest szalenie ważne. To jest podstawa do zwiększenia produktywności polskiego społeczeństwa i do realizacji tego nadrzędnego celu, jakim jest nadrobienie zaległości rozwojowych do społeczeństw wyżej rozwiniętych. A warunkiem nadrobienia tych zaległości jest unowocześnienie przemysłu” – powiedział Markiewicz w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach EKF. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

„Co to znaczy unowocześnienie przemysłu? Warunkiem unowocześnienia są innowacje, które są głównym źródłem zwiększenia produktywności. A innowacje finansowane są głównie przez kapitał wyższego ryzyka, bo są obciążone wyższym ryzykiem i do tego potrzeba rynku kapitałowego, inwestycji prywatnych. Szczególnie to jest ważne w sytuacji Polski, biorąc pod uwagę jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką, a mianowicie właśnie zwiększenie produktywności gospodarczej, która dzisiaj jest relatywnie nadal niska w stosunku do wyżej rozwiniętych krajów europejskich” – dodał prezes IDM.

Przypomniał, że według European Innovation Scoreboard, publikowanego przez Komisję Europejską, Polska jest na czwartym miejscu od końca.

Źródło: ISBnews