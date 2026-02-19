Zarząd Arctic Paper podjął decyzję o czasowym zawieszeniu stosowania postanowień polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2025 i nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za ten okres, podała spółka.

„Powyższa decyzja podyktowana jest w szczególności istotnie słabszymi wynikami finansowymi osiągniętymi w segmencie produkcji celulozy w 2025 roku. Wpływ na to miały utrzymujące się w Skandynawii na bardzo wysokim poziomie ceny drewna służącego do produkcji celulozy oraz trwałe umocnienie się kursu korony szwedzkiej do dolara amerykańskiego” – czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, zarząd Arctic Paper uważa, iż w najbliższym czasie priorytetem spółki jest utrzymywanie silnego bilansu oraz bezpiecznego poziomu gotówki. Z chwilą poprawy sytuacji rynkowej spółka powróci do stosowania obowiązującej polityki dywidendowej.

„Większość zaplanowanych projektów i dużych inwestycji została zakończona w 2025 r., dlatego w 2026 r. nakłady inwestycyjne będą niższe o ok. 100 mln zł niż poniesione w roku minionym. W IV kwartale Arctic Paper uzyskało refinansowanie na korzystnych warunkach. Dzięki solidnemu bilansowi Grupa ma mocną pozycję finansową, aby przetrwać trudne warunki, jednak biorąc pod uwagę zanotowaną stratę, zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2025 r. W całej Grupie nadal stosujemy ścisłą dyscyplinę kosztową” – skomentował prezes Michał Jarczyński w liście załączonym do wstępnych wyników.

Wg wstępnych wyników spółka miała 175,37 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 161,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,43 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews