Zarzad Dom Development podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 akcji serii AC oraz 80 000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

Cena emisyjna nowych akcji serii AC została ustalona na 35 zł za sztukę, zaś cena emisyjna nowych akcji serii AD została ustalona na 50 zł.

„Celem emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego jest umożliwienie spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu IV Opcji Menedżerskich dla Małgorzaty Kolarskiej, wiceprezes zarządu, dotyczących 500 000 akcji Dom Development S.A. (Program IV), Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, członka zarządu, dotyczących 250 000 akcji Dom Development (Program V) oraz Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, doradcy zarządu, dotyczących 150 000 Akcji Dom Development S.A. (Program VI)” – czytamy w uchwale z 21 stycznia.

Spółka podała, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że obecna emisja akcji serii AC jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu IV tj. Małgorzaty Kolarskiej, natomiast obecna emisja akcji serii AD jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu V tj. Mikołaja Konopki, oraz do uczestnika Programu VI tj. Marcina Drobka oraz w celu umożliwienia im wykonania ich praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2020 r. sprzedał 3 756 lokali – najwięcej spośród deweloperów w Polsce.

Źródło: ISBnews