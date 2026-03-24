Zarząd Mennicy Polskiej wystąpi do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z rekomendacją przeznaczenia z zysku netto za 2025 r., który wyniósł 101,68 mln zł, kwotę 76,5 mln zł na wypłatę dywidendy tj. po 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę z zysku w wysokości 25,18 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

