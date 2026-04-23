Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała zarząd na nową trzyletnią kadencję w składzie: prezes Katarzyna Budnicka-Filipiuk, członek zarządu Małgorzata Lis-Wąsowska oraz członek zarządu Siemowit Kalukiewicz, podała spółka.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews