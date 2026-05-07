Rada nadzorcza Sygnity powołała zarząd z Maciejem Różyckim jako prezesem na nową, wspólną 3-letnią kadencję, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.

„Zarząd spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:

Maciej Różycki – prezes zarządu

Mariusz Jurak – wiceprezes zarządu

Daniel Fryga – wiceprezes zarządu

Monika Zientarska – członek zarządu ds. finansowych

Dorota Beksińska – członek zarządu

Adam Larysz – członek zarządu” – czytamy w komunikacie.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

