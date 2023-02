W 2022 roku skala inwestycji KRUK SA w Polsce znacznie spadła. Zrekompensowały to inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Spółka nie widzi kryzysu na rynku wierzytelności i dalej realizuje swoją strategię.

„Patrząc na perspektywę trzech lat, to okres pandemii był czasem, kiedy było tąpnięcie spłat, ale ono było związane albo z gorszym funkcjonowaniem systemu sądowo-komorniczego, co trwało na różnych rynkach Europy przez kilka miesięcy, albo z konkretnym prawem, które weszło też w okresie pandemii i zwykle trwało kilka miesięcy. Po czym rzeczywistość powróciła do stanu prawnego, który był wcześniej. My nie doświadczyliśmy, poza tymi wyjątkami, istotnego pogorszenia kondycji naszych klientów – osób zadłużonych” – mówi Michał Zasępa, Członek Zarządu, KRUK SA.

W materiale informacje dotyczące: