Zbigniew Juroszek – m.in. za pośrednictwem swojej fundacji rodzinnej oraz Juroszek Holding – w wyniku transakcji nabycia akcji Unimotu został trzecim największym akcjonariuszem tej spółki, podał Atal, którego Juroszek jest założycielem i głównym akcjonariuszem. Łącznie z podmiotami zależnymi Juroszek posiada 556 845 akcji Unimotu, co daje 6,79% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,51% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

O transakcjach poinformował także w osobnym komunikacie Unimot.

„Transakcja ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej. Ja i moja rodzina jesteśmy coraz aktywniejsi na polskim i międzynarodowym rynku kapitałowym. Szukamy atrakcyjnych spółek, które są dobrze zarządzane, mają perspektywy rozwoju i pozwalają na budowanie wartości naszego portfela inwestycyjnego. Z całą pewnością Unimot spełnia wszystkie te warunki. Naszą uwagę koncentrujemy też na firmach, które kierowane są przez właścicieli i regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami” – powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

„Za sprawą przejęcia STS przez Entain oraz dywidendom pochodzącym od spółek z naszego dotychczasowego portfela, intensyfikujemy działania na rzecz budowy coraz bardziej zaawansowanego oraz sprofesjonalizowanego family office. Naszym celem jest, by rodzina Juroszków była jednym z kluczowych inwestorów na giełdzie w Warszawie i na rynkach międzynarodowych. Już teraz posiadamy pakiet akcji w wiodących w swoich branżach spółkach z GPW. Ponadto stale rozglądamy się za kolejnymi inwestycjami w bliski nam sektor iGaming, w którym mamy duże doświadczenie” – dodał.

Zbigniew Juroszek jest założycielem i głównym akcjonariuszem działającej od 1990 roku Grupy Atal. Do 2023 r. był także współwłaścicielem Grupy STS działającej w branży bukmacherskiej, a aktualnie za pośrednictwem swojej fundacji rodzinnej jest udziałowcem w Entain CEE, do którego należy Grupa STS. Juroszek – za pośrednictwem podmiotów zależnych – jest akcjonariuszem m.in. w spółkach: Gaming Innovation Group, Better Collective, Instal Kraków, Decora, Quercus TFI, Skarbiec Holding, wskazano w materiale.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews