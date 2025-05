Zakłady Chemiczne Police odnotowały 66 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2025 wobec 67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata operacyjna wyniosła 32 mln zł wobec 56 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0 zł wobec 25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 651 mln zł wobec 636 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2025 roku grupa kapitałowa emitenta wypracowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 651 mln zł i zysk na poziomie EBITDA w wysokości 0,2 mln zł, przy dodatniej marży EBITDA 0,03%. Grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. kontynuowała działania w zakresie aktywnego zarządzania kosztami, co wraz z działaniami handlowymi oraz optymalizującymi procesy operacyjne przynosi wymierne efekty – trzeci kwartał z rzędu emitent wypracował dodatni poziom wyniku EBITDA. W relacji do analogicznego okresu 2024 roku skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 21 mln zł, a marża EBITDA o 3,3 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Istotny wpływ na skonsolidowany wynik netto spółki w I kwartale 2025 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności w wysokości minus 45 mln zł, dotyczący spółek: GA Polyolefins (minus 52 mln zł) oraz KEMIPOL (plus 7 mln zł).

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe grupy kapitałowej w I kwartale 2025 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy

W zakresie nawozów wieloskładnikowych zrealizowany wolumen sprzedaży ukształtował się na poziomie o 11% wyższym niż w I kwartale 2024 roku, co wspierała intensyfikacja działań sprzedażowych i wzbogacenie portfolio produktowego. Poziom cen sprzedaży był niższy o około 5%. Równocześnie odnotowano spadek cen kluczowych surowców zużywanych do produkcji nawozów (soli potasowej i fosforytów) w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Kluczowy wpływ na wyniki segmentu, ale i na sytuację innych unijnych producentów, ma kontynuowany wzmożony import nawozów produkowanych w Rosji i na Białorusi. Podejmowane od dłuższego czasu przez Grupę Azoty działania ochronne mają na celu ograniczenie tej ekspansji, szczególnie na polski rynek.

Wypracowana w I kwartale 2025 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie minus 0,05% i była o 2,5 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej.

Segment Pigmenty

W Segmencie Pigmenty w I kwartale 2025 roku odnotowano wzrost cen bieli tytanowej o około 9% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku, przy niższym wolumenie sprzedaży.

Głównym negatywnym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu pozostaje brak odczuwalnej poprawy koniunktury gospodarczej w skali globalnej i słaby popyt. I kwartał 2025 roku nie przyniósł poprawy popytu na rynkach bieli ani w USA ani w Europie.

Wypracowana w I kwartale 2025 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 16,4%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2025 roku, którego publikacja została zaplanowana na 28 maja 2025 roku.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews