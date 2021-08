Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 37,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł szacunkowo 33,9 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 68,2 mln zł, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody wyniosły 686,6 mln zł.

W I półroczu 2021 r. spółka odnotowała szacunkowy zysk netto w wysokości 52,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 61 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 129,4 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu wyniosły szacunkowo 1 404,8 mln zł.

„Najważniejsze czynniki wpływające na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w II kwartale 2021 roku:

– Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy miały przede wszystkim rosnące ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku. Dynamiczne wzrosty cen rynkowych tych produktów obserwowane od początku 2021 roku, miały swoją kontynuację w II kwartale. Obserwowany jednocześnie trend wzrostowy cen wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego) ograniczył istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży. Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji w II kwartale 2021 roku w relacji do analogicznego okresu roku 2020, jednak osiągnął on mniejszą skalę niż wzrost przychodów.

– W Segmencie Pigmenty wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej oraz wyższy wolumen sprzedaży bieli w relacji do analogicznego okresu 2020 roku przyniosły efekty przewyższające negatywny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych mniej znaczących czynników kosztowych. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie. Dostępność towaru pochodzenia chińskiego w Europie była niewielka, a import z Azji był mało opłacalny ze względów cenowych oraz logistycznych, w tym głównie wysokich kosztów frachtu” – czytamy dalej.

Publikacja raportu za I półrocze 2021 r. zaplanowana jest na 9 września 2021 r.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews