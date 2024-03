Enea zidentyfikowała zdarzenia, które wpłyną łącznie na jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 624 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 148 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 2 030 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 r. poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 154 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 3 038 mln zł i zysku netto o ok. 2 461 mln zł, podała spółka.

„Zarząd Enea S.A. informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2023 rok, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, spółka […] zidentyfikowała konieczność dokonania odpisów aktualizujących:

– wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 1 424 mln zł,

– wartość udziałów w spółce Enea Ciepło sp. z o.o. w wysokości ok. 23 mln,

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów wytwórczych spółek zależnych;

– Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 1 570 mln zł,

– Enea Elektrownia Połaniec S.A. w wysokości ok. 742 mln zł,

– Enea Ciepło w wysokości ok. 89 mln zł,

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea za 2023 rok” – czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka oszacowała wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie oraz wartość posiadanego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka na poziomie 1 409 mln zł, co skutkuje koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki LWB w wysokości ok. 77 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie w kwocie ok. 483 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2023 rok.

„Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 1 524 mln zł. Powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 884 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK Enea o ok. 2 336 mln zł. Zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy” – wskazano również.

Zidentyfikowana została także konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu o ok. 624 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok i o ok. 154 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2023 rok. Zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci w terminie do 31 marca 2022 roku, podkreślono.

„Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 624 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 506 mln zł. Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Enea za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 154 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 125 mln zł” – czytamy dalej.

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe za ub.r. poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 624 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 148 mln zł i zysku netto o ok. 2 030 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 154 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 3 038 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 461 mln zł, zakończono w informacji.

Powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna ich wielkość zostanie przedstawiona w raportach okresowych spółki i GK Enea za 2023 rok.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews