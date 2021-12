Mijający rok na giełdach na całym świecie był w większości przypadków naprawdę dobrym czasem. Gigantyczna stymulacja ze strony banków centralnych oraz rządów, przy ożywającej gospodarce doprowadziła do mocnych wzrostów. Oczywiście mamy też negatywne skutki takiego wsparcia jak inflacja. Jaki to był rok i czego spodziewać się dalej?

Dzisiaj to ostatnia sesja dla większości rynków. Część rynków będzie miała skrócone sesje, choć Azja w większości przypadków działa normalnie i pełna sesja będzie odbywała się również na Wall Street. W przedostatni dzień roku sytuacja na rynku ma się dobrze i nie wykluczone, że będziemy mieli nowe rekordy w przypadku S&P 500, który był jednak dosyć uśpiony podczas dwóch poprzednich sesji. Co jednak powinniśmy sobie odpowiedzieć, jeśli zadamy sobie pytanie, jaki był to rok na rynkach? WIG20 ma się umiarkowanie. Roczny zwrot na poziomie 14%. Pod względem poziomów powracamy w okolice, które notowane były przed pandemią oraz 3-5 lat temu. Widać, że na tym indeksie do rekordów jest jeszcze daleko. Średnie spółki, czyli mWIG40 zyskał już zdecydowanie więcej, gdyż 33%, natomiast szeroki indeks WIG zyskał nieco ponad 21% wyznaczając również w tym roku nowe historyczne szczyty. Czy jednak faktycznie w Polsce było umiarkowanie? Niemiecki DAX zyskał w tym roku 16%, brytyjski FTSE 100 to już zwrot na poziomie ok. 12%, choć francuski CAC 40 to już niemal 30%, a FTSE MIB z Włoch to 23%. Cofając się do Azji, Nikkei 225 z Japonii to zaledwie 5%, a Shanghai Composite 4% na plusie. Hang Seng z Hong Kongu to jednak 15% straty. Jak było na Wall Street? S&P 500 to zwrot o 28%, Nasdaq 100 bardzo podobnie, Dow Jones Industrial Average niecałe 20% w górę, a Russell 2000 z małymi spółkami to tylko 16%.

Rok był bardzo dobry na rynkach, choć przyszły rok może być różny. Banki centralne wycofują swoje wsparcie i istnieje ryzyko potencjalnego szoku związanego z wyższymi stopami procentowymi. Z drugiej strony, jeśli taki szok nie nastąpi, nawet umiarkowane ożywienie gospodarcze powinno wystarczyć, aby rynki utrzymały swój obecny tor. Oczywiście ryzykiem wciąż pozostanie pandemia, na którą rynki reagują gwałtownie, ale raczej krótkoterminowo.

DAX na koniec sesji zyskuje dzisiaj 0,4%. WIG20 zyskuje niecałe 0,3%. W Europie większość indeksów zyskiwała umiarkowanie, a na Wall Street zdecydowanie najmocniej zyskuje Nasdaq, o niecałe 0,5%. S&P 500 wraz z DJIA zyskują po ok. 0,15%.

Źródło: XTB / Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych