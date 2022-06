Piątkowa sesja na rynku akcji przyniosła powiew optymizmu. Rosnąca w zastraszającym tempie inflacja, zaostrzanie polityki przez główne banki centralne na świecie, a także widmo recesji w gospodarce, sprowadziły w ostatnim czasie indeksy giełdowe na niższe poziomy. Niemniej w każdym trendzie mamy do czynienia z korektami i dzisiejszy ruch wzrostowy na ryzykownych aktywach należy tłumaczyć odreagowaniem. Na ile będzie ono trwałe? Tego nie wiemy, niemniej nad rynkiem akcji w dalszym ciągu utrzymują się ciemne chmury, dlatego też, jest zdecydowanie za wcześnie aby myśleć o zmianie sentymentu, ten w średnim terminie wciąż pozostaje spadkowy.

Europejskie indeksy giełdowe zakończył dzisiejszy handel wyraźnie wyżej i to mimo gorszych danych Ifo, które poznaliśmy przed południem. Niemiecki DAX zyskał niemal 1,7%, podczas gdy londyński FTSE100 dodał 2,67%, a francuski CAC40 zamknął się aż 3,23% wyżej! Kolor zielony nie ominął także GPW, gdzie indeks dwudziestu największych spółek zdołał zakończyć dzień na poziomie +1,69% – tak samo jak wspomniany wcześniej DAX. Jeśli chodiz natomiast o poszczególne spółki z naszego polskiego parkietu, najlepiej poradziły sobie dziś walory CD Projekt (+4,12%). Ponad 3% rosły także akcje PKO BP, Dino Polska, Asseco, jaki i Santander Bank Polska.

Po rozpoczęciu sesji giełdowej za oceanem, także przeważają dobre nastroje. W momencie przygotowywania tego komentarza, czyli przed godziną 18:00, najlepiej radzi sobie indeks Russell 2000, gdzie wzrosty sięgają 2,5%. Pozostałe indeksy nie odstają jednak za bardzo, ponieważ zarówno S&P500, Dow Jones, jak i Nasdaq dodają ponad 2%. Inwestorzy nie zwracali większej uwagi na opublikowane dziś o godzinie 16:00 ostateczne dane dotyczące nastrojów konsumentów w USA, które wypadły na granicznym poziomie 50 pkt. Być może przyćmiły je lepsze dane dotyczące sprzedaży nowych domów. Niewykluczone więc, że pozytywny sentyment będzie się utrzymywał do końca dzisiejszej sesji, ponieważ w kolejnych godzinach nie poznamy już żadnych odczytów makro.

W przyszłym tygodniu inwestorzy mogą bacznie przyglądać się informacjom z trzydniowego forum organizowanego przez Europejski Bank Centralny. Na ostatni dzień – środę, przewidziany jest panel dyskusyjny, w którym będą brali udział szefowie kluczowych banków centralnych – EBC, Fed i BoE, dlatego też niewykluczona jest podwyższona zmienność na rynku. To na co będą zwracali uwagę inwestorzy, to przede wszystkim kwestie dotyczące skali podwyżek stóp procentowych.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych