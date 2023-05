Miraculum podsumowuje udany pierwszy kwartał 2023 roku. Spółka stawia na zdywersyfikowane kanały dotarcia do klienta. Obecnie Miraculum świętuje debiut nowych perfum damskich Chopin.

„Osiągnęliśmy bardzo pozytywne trendy w zakresie przychodów, EBIT, EBITDA, ale co jest również bardzo ważne – osiągnęliśmy zysk netto. To jest nasz cel na ten rok, żeby również budować zaufanie wśród akcjonariuszy, żeby pokazywać jak najlepsze wyniki i że tę pracę, którą wykonujemy już na przestrzeni dłuższego okresu czasu, żeby przekuwać na coraz to lepsze wyniki finansowe” – mówi Sławomir Ziemski, Prezes Zarządu, Miraculum SA.

