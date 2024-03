Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 44,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,46 mln zł wobec 57,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,45 mln zł wobec 70,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 446,39 mln zł w 2023 r. wobec 507,17 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2023 przyniósł kontynuację głębokiego kryzysu w przemyśle europejskim, który rozpoczął się już w 2022 roku, znajdując swój wyraz w gwałtownym pogorszeniu dynamiki wielu gospodarek. Zmiana dodatnich trendów na recesję i warunki kryzysowe była szczególnie widoczna w drugim półroczu, wpływając znacząco na dość radykalne pogorszenie sytuacji w obszarze produkcji przemysłowej, w tym w przemyśle cementowym i w hutnictwie, będącym jednym z głównych klientów naszej spółki. To z kolei miało bezpośredni wpływ na spadek zapotrzebowania na nasze wyroby. W tych warunkach pojawiła się też wzmożona konkurencja ze strony producentów azjatyckich, wywołując silną presję na obniżki cen” – skomentował prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

„Mimo to dzięki realizacji działań optymalizacyjnych w sferze organizacyjnej i kosztowej oraz intensywnym poszukiwaniom nowych rynków zbytu, byliśmy w stanie w dużej mierze dostosować się do zmieniających się dynamicznie uwarunkowań. Ostatecznie w 2023 roku uzyskaliśmy przychody na niższym poziomie niż rok wcześniej, ale należy przy tym pamiętać, że wyniki w roku 2022 były jednymi z najlepszych w historii naszej spółki” – dodał prezes.

W sektorze, który od lat stanowi fundament działalności spółki, czyli w hutnictwie żelaza i stali, przychody wyniosły 207 mln zł, co oznacza zmniejszenie o ok. 18% r/r.

„Jest to bezpośrednim skutkiem głębokiego kryzysu w branży hutniczej w Europie, który znalazł swój wyraz w ograniczeniach produkcji i redukcjach mocy produkcyjnych. Sytuacja taka dotyczyła wielu kontrahentów w tej branży w Europie i chociaż prowadzono intensywne poszukiwania nowych rynków zbytu, to nie było możliwe skompensowanie istotnego spadku popytu” – czytamy w komunikacie.

Z kolei wartość sprzedaży dla segmentu hutnictwa metali nieżelaznych ukształtowała się na poziomie prawie 114 mln zł. W 2023 roku obok bieżącej sprzedaży na rzecz krajowych odbiorców spółka zrealizowała także szereg dostaw projektowych dla klientów zagranicznych w takich krajach jak Austria, Stany Zjednoczone czy Belgia. Dzięki działaniom rynkowym pozyskano m.in. nowy kontrakt ramowy na dostawy na rzecz jednego z klientów w tym segmencie, a także ukończono postępowania kwalifikacyjne w ramach współpracy z kolejnymi podmiotami inżynieringowymi na rynku globalnym, co będzie miało pozytywny wpływ na poziom sprzedaży w przyszłości, wymieniono w materiale.

„Przychody ze sprzedaży na rzecz odbiorców w segmencie cementowo-wapienniczym wyniosły w 2023 roku prawie 77 mln zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego o ok. 24%. Wynika to głównie ze spadku zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe i z dużej presji cenowej ze strony odbiorców w tej branży. W 2023 roku spółka zdołała jednak pozyskać nowe zamówienia od cementowni należących do globalnych grup producentów, co pozwoliło wypełnić moce produkcyjne zarezerwowane na zimowy okres remontowy” – czytamy dalej.

Natomiast sprzedaż dla pozostałych branż ukształtowała się na poziomie 42,1 mln zł, co oznacza 35% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie wyróżnia się tutaj segment hutnictwa szkła, w którym sprzedaż wielokrotnie przekroczyła poziom z 2022 roku, a także branża koksownicza, która dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań na początku roku, przyniosła wyniki znacznie przekraczające początkowe założenia, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 14,01 mln zł wobec 46,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

