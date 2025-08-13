Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,72 mln zł wobec 2,38 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,99 mln zł wobec 110,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 strata netto 2,21 mln zł wobec 10,27 mln zł straty rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 196,02 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 230,23 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,14 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa ZM Ropczyce w I półroczu 2025 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w wysokości 196 mln zł, co oznacza spadek o 34,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024. Pomimo niższego poziomu przychodów ze sprzedaży, Grupa odnotowała w analizowanym okresie istotną poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach działalności w porównaniu do I półrocza 2024 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 34,4 mln zł, co przełożyło się na rentowność brutto na poziomie 17,5%.

„Wynik na działalności operacyjnej w analizowanym okresie był dodatni i wyniósł 7,4 mln zł. Był to zdecydowanie wyższy poziom od uzyskanego po sześciu miesiącach 2024 roku (+13,9 mln zł). Ta istotna zmiana wynikała przede wszystkim z niższego poziomu kosztów sprzedaży (determinowanych poziomem przychodów ze sprzedaży), kosztów ogólnego zarządu (w I półroczu 2024 roku obejmowały one m.in. ujęcie wartości godziwej usług pracowników otrzymanych w zamian za przyznane opcje na akcje) oraz zmniejszenia poziomu pozostałych kosztów operacyjnych (w I półroczu 2024 roku uwzględniały one saldo odpisów z tyt. utraty wartości należności)” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 1,09 mln zł wobec 10,45 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews