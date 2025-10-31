Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 3,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,26 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

„Trzeci kwartał był dla nas potwierdzeniem, że wdrażane od początku roku działania przynoszą trwałe efekty. Utrzymaliśmy wzrost rentowności pomimo niesprzyjającego otoczenia, szczególnie w hutnictwie żelaza i stali, które wciąż zmaga się z nadprodukcją i wysokimi kosztami energii. Należy zwrócić uwagę również na utrzymujące się niekorzystne poziomy kursów walutowych, które utrudniały realizację przyjętych założeń budżetowych spółki. Ostatecznie jednak wysoka efektywność eksportu, dobra sytuacja w przemyśle cementowo-wapienniczym i konsekwentna kontrola kosztów pozwoliły nam zakończyć kwartał z najlepszym wynikiem w tym roku” – powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,71 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 90,88 mln zł rok wcześniej.

„W trzecim kwartale 2025 roku kluczowym czynnikiem wspierającym wyniki pozostawał, podobnie jak w drugim kwartale, wzmożony popyt ze strony sektora cementowo-wapienniczego oraz wysoki poziom sprzedaży eksportowej, która w dalszym ciągu stanowiła znaczącą część przychodów” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 291,73 mln zł w porównaniu z 321,11 mln zł rok wcześniej.

Poprawa wyników była efektem rosnącej efektywności operacyjnej, konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji oraz utrzymania wysokiego udziału eksportu w strukturze przychodów (62% wobec 38% sprzedaży krajowej), wskazano również.

Segment hutnictwa żelaza i stali pozostaje dominującym obszarem działalności, generując 153 mln zł przychodów (spadek o 11% r/r). W sektorze metali nieżelaznych sprzedaż wyniosła 69,1 mln zł (spadek o 4,1%), natomiast w branży cementowo-wapienniczej wzrosła o 22,6% do 53,2 mln zł. W segmencie odlewniczym przychody zwiększyły się o 10,4% do 4,2 mln zł, natomiast w grupie pozostałych odbiorców odnotowano spadek o 11,8 mln zł r/r, wymieniono.

„Zróżnicowanie portfela produktowego i geograficznego jest dla nas kluczowe. Widzimy wyraźnie, że segmenty bardziej odporne na wahania

koniunktury, jak przemysł cementowo-wapienniczy, w znacznym stopniu kompensują spadki w branżach metalurgicznych. To pokazuje, że obrany kierunek – większa elastyczność, inwestycje w technologie i rozwój produktów ekologicznych – jest właściwy. Wchodząc w czwarty kwartał patrzymy z umiarkowanym optymizmem na kolejne miesiące” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 4,42 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

