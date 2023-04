Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 44,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 31,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 57,7 mln zł wobec 36,47 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 70,5 mln zł wobec 48,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 507,17 mln zł w 2022 r. wobec 361,89 mln zł rok wcześniej.

„Zeszły rok był dla nas bardzo udany. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 507 mln zł i były one wyższe o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To absolutny rekord w historii działalności naszej grupy kapitałowej. Wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 70,5 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 44,7 mln zł. Wyniki te, choć uzyskane w bardzo trudnym otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym, pokazują, że po raz kolejny doskonale wpasowaliśmy się w zmieniające się warunki funkcjonowania, zabezpieczając swój potencjał produkcyjny oraz efektywnie wypełniając luki na rynku, generowane przez wysoki popyt, za którym wielu producentów materiałów ogniotrwałych nie było w stanie nadążyć. W ten sposób okres, który z perspektywy początku 2022 roku rysował się bardzo niepewnie, sprzedażowo należy ocenić jako jeden z najlepszych w historii funkcjonowania grupy. Fakt ten miał miejsce pomimo utraty wraz z wybuchem wojny w Ukrainie większości klientów ze wschodu” – napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

W zeszłym roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 62% i był on także rekordowy, podkreślono.

„Pomimo bardzo udanego 2022 roku zamierzamy nadal pracować nad wzmocnieniem pozycji rynkowej i finansowej całej grupy. Jesteśmy dobrze przygotowani do wymagań konkurencji na globalnym rynku producentów materiałów ogniotrwałych. Liczymy na dalszy wzrost sprzedaży, głównie eksportowej. Mocno stawiamy na współpracę z wyspecjalizowanymi firmami projektowo-inżynieryjnymi z różnych branż oraz ze spółką z naszej grupy – Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o., która mocno rozwija proekologiczne projekty i wykonawstwo instalacji do wysokotemperaturowej utylizacji odpadów przemysłowych. Realizowane kompleksowe projekty inwestycyjno-remontowe pozwalają nam na większą elastyczność, dlatego chcemy obszar ten włączyć do podstawowej oferty. Konsekwentna realizacja strategii, doświadczenie zebrane przez lata funkcjonowania na rynkach międzynarodowych oraz ponadstandardowa elastyczność i szybkość reakcji na zmieniające się warunki to od lat fundamentalne elementy strategii naszej grupy. Dzięki temu z optymizmem patrzymy na wyzwania czekające nas w zapowiadającym się na niełatwy z dzisiejszej perspektywy rok 2023” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 46,42 mln zł wobec 31,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews