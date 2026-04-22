Zarząd ZM „Ropczyce” postanowił o przedłożeniu najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2025 r., zgodnie z którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

