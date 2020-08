Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł.

„Dotychczas rozliczenie dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 ujmowane było w okresach sprawozdawczych w oparciu o rzeczywiste emisje w danym okresie, aż do wyczerpania kwoty dotacji wynikającej z nieodpłatnie przyznanych praw do emisji CO2 przyznanej na dany rok. Obecnie spółka będzie rozliczała dotację z powyższego tytułu w odniesieniu do rzeczywistych emisji w danym okresie z instalacji, dla których prawa (dotacja) zostały przyznane proporcjonalnie do emisji planowanych na dany rok dla tych instalacji. Zarówno przed zmianą jak i po zmianie, rozliczenie dotacji ujmowane jest jako pomniejszenie kosztów. Wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki spółki w okresie rocznym – zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w trakcie roku” – czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ opisanej zmiany na jednostkowy wynik netto spółki za I półrocze 2020 roku wynosi -57,3 mln zł zaś na poziom EBITDA -70,8 mln zł, podano również.

W związku z powyższym zmianie uległy szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku […], które obecnie wynoszą:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 653 mln zł

EBITDA: 118 mln zł (wcześniej szacowano 153 mln zł)

Wynik netto: 59 mln zł (wcześniej szacowano 88 mln zł)

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 555 mln zł

EBITDA: 121 mln zł

Wynik netto: 67 mln zł, wynika także z komunikatu.

Z kolei szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 607 mln zł

EBITDA: 287 mln zł

Wynik netto: 140 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 1 382 mln zł

EBITDA: 285 mln zł

Wynik netto: 146 mln zł, wynika także z komunikatu.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews