Wirtualna Polska Holding podjęła uchwałę w sprawie zmiany polityki rachunkowości spółki w zakresie wyceny inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone prezentowanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Zastosowanie nowej polityki skutkuje zwiększeniem wartości aktywów spółki i w konsekwencji o ok. 518 mln zł zwiększy się kwota, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, podała spółka.

„Począwszy od roku obrotowego 2025, spółka stosuje do wyceny tych inwestycji metodę praw własności, a w latach ubiegłych inwestycje te były wyceniane według ceny nabycia. W wyniku zmiany polityki rachunkowości spółka dokonała retrospektywnego przekształcenia jednostkowych danych porównawczych. Zastosowanie nowej polityki rachunkowości skutkuje zwiększeniem wartości aktywów spółki o ok. 518 mln zł oraz, odpowiednio, wzrostem kapitałów własnych o tę samą kwotę. W konsekwencji o ok. 518 mln zł zwiększy się dostępna kwota, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (tzw. zdolność dywidendowa spółki), w porównaniu z danymi prezentowanymi w sprawozdaniu za rok zakończony 31 grudnia 2024” – czytamy w komunikacie.



Ostateczne dane finansowe oraz dokładna wartość poszczególnych kapitałów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym rocznym za 2025 rok, którego publikacja zaplanowana jest na 24 marca 2026 roku, zastrzeżono.



Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

