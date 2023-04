Piotr Żółkiewicz na antenie inwestorzy.tv w cyklu Okiem EKSPERTA podsumowuje I kwartał 2023 roku. Upadek giełdy FTX, przejęcie Twittera przez Muska czy zwalniająca inflacja w Stanach – to niektóre omawiane wydarzenia.

„To, co mnie zaciekawiło, to upadek giełdy kryptowalutowej FTX, gdzie główny founder, prezes i właściciel trafił do aresztu i okazał się człowiekiem nieuczciwym, który fałszował księgi finansowe swojego biznesu. Ma to duże konsekwencje dla całego rynku kryptowalut na świecie. Regulator amerykański, a także regulatorzy z innych krajów pozwali wszystkie istotne pozostałe giełdy kryptowalut. Wygląda na to, że mamy do czynienia z odgórnym, systemowym podejściem rządów do wyeliminowania kryptowalut, ponieważ jest to konkurent dla walut narodowych, dla walut rządowych, więc ludzie inwestujący na rynku kryptowalut mogą mieć przed sobą burzliwe kilka miesięcy, a w szczególności firmy, które działają na tym rynku” – mówi Piotr Żółkiewicz, Zarządzający Funduszem Zolkiewicz & Partners w Okiem EKSPERTA.

W materiale informacje dotyczące: