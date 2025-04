Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 7,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 12,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17,39 mln zł wobec 20,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 27,42 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku rok wcześniej.

„W 2024 roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji, które miały na celu rozbudowę i modernizację naszych linii produkcyjnych, jak również zwiększenie efektywności operacyjnej. Wdrożenie nowych technologii wiązało się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami startowymi, co miało wpływ na nasze wyniki finansowe, niemniej jednak, inwestycje te są kluczowe dla długoterminowego rozwoju naszej spółki” – napisał prezes Marcin Kukliński w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,39 mln zł wobec 284,71 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana sprzedaż z działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w roku 2024 osiągnęła wartość 287 397 tys. zł, co stanowi wzrost o 2 687 tys. zł, czyli 0,9%, w porównaniu do wyniku za rok 2023, gdzie przychody wyniosły 284 710 tys. zł. Wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego jest efektem zarówno kontynuacji dotychczasowych działań sprzedażowych, jak i rozwoju nowych inicjatyw biznesowych, które pozwoliły na częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów oraz trudności związanych z otoczeniem rynkowym, wskazano w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,36 mln zł w 2024 r. wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

