ZUE odnotowało 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,9 mln zł wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 18,08 mln zł wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 402,78 mln zł wobec 617,21 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE w I półroczu 2025 r. wyniosły 402,8 mln zł. Niższy poziom przychodów rok do roku przełożył się na wynik netto wynoszący 5,6 mln zł. Grupa wypracowała jednak wyraźnie lepszą r/r marżę brutto na sprzedaży w wysokości 6,7%, w porównaniu do 4,5% rok wcześniej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 6,12 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 7,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews