ZUE miało 11,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2025 (w nawiasie podano dane za rok 2024):

– przychody ze sprzedaży: 945,9 mln zł (1 219,4 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 60,9 mln zł (50,5 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 21 mln zł (19,1 mln zł),

– zysk netto: 11,2 mln zł (10,8 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2025:

– przychody ze sprzedaży: 846,8 mln zł (1 115 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 48,8 mln zł (43 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 16,2 mln zł (16,8 mln zł),

– zysk netto: 7,9 mln zł (10,3 mln zł), wymieniono również.

W 2025 roku Grupa ZUE zanotowała marżę brutto na sprzedaży 6,4%, ZUE – 5,8%. W poprzednim roku marża brutto Grupy ZUE i spółki była na poziomie ok. 4%.

„Obecny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 3,6 mld zł netto, co jest największą wartością portfela w historii Grupy. Dodatkowo ZUE ma obecnie złożone najlepsze oferty w przetargach o łącznej wartości ok. 1,1 mld zł netto” – zakończono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

