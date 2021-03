ZUE wypracowało 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku (wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej), przy 901,4 mln zł przychodów (wobec 996,2 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

„Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2020 (w nawiasie dane za rok 2019):

przychody ze sprzedaży: 849,6 mln zł (934,9 mln zł),

zysk brutto na sprzedaży: 28 mln zł (23,1 mln zł),

zysk na działalności operacyjnej: 9,8 mln zł (6,3 mln zł),

zysk netto: 4,4 mln zł (3,1 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZUE za rok 2020:

przychody ze sprzedaży: 901,4 mln zł (996,2 mln zł),

zysk brutto na sprzedaży: 31,3 mln zł (27,9 mln zł),

zysk na działalności operacyjnej: 10,6 mln zł (7,9 mln zł),

zysk netto: 4,3 mln zł (3,8 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Na poziomie jednostkowym spółka odnotowała zwiększenie marży brutto na sprzedaży do wartości 3,3% w 2020 roku (2,5% w 2019). Uległy również poprawie wyniki na pozostałych poziomach, zysk netto ZUE zwiększył się o ok. 39%. W latach 2019-2020 przeroby ZUE utrzymywały się na poziomie ponad 800 mln zł, co wynika ze znacznego zaangażowania spółki w realizacji zadań w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews