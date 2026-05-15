ZUE miało 4,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2026 r. wobec 4,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2026 r.:

– przychody ze sprzedaży: 148,1 mln zł ([rok wcześniej] 180,1 mln zł),

– wynik brutto na sprzedaży: 4,5 mln zł (5,4 mln zł),

– wynik na działalności operacyjnej: – 3,7 mln zł (- 4,5 mln zł),

– wynik netto: – 4,4 mln zł (- 4,8 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła wstępnie 2 mln zł wobec 4,4 mln zł straty rok wcześniej.

„W I kwartale 2026 r. spółka ZUE zanotowała r/r przychody o 19% mniejsze poprawiając marżę brutto na sprzedaży do poziomu 3,7%. Niższy r/r poziom przychodów wynika m.in. z gorszych niż w zeszłym roku zimowych warunków pogodowych na początku roku, co wpłynęło negatywnie na część procesów budowlanych. Grupa w ramach sukcesywnej rozbudowy portfela uczestniczy w kolejnych przetargach na rynku polskim, rumuńskim i niemieckim, na którym Grupa prowadzi działalność operacyjną od II połowy poprzedniego roku. ZUE ma obecnie złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach o łącznej wartości ok. 1,6 mld zł” – czytamy dalej.



Na moment publikacji niniejszego raportu, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 3,7 mld zł, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 946 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews