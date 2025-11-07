ZUE miało 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. br. wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2025 roku:

– przychody ze sprzedaży: 690,9 mln zł (921,5 mln zł [rok wcześniej]),

– zysk brutto na sprzedaży: 37,4 mln zł (34,5 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 9,9 mln zł (13,4 mln zł),

– zysk netto: 5,2 mln zł (6,9 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Przy niższych r/r o ok. 25% przychodach Grupa ZUE wygenerowała r/r większy zysk brutto na sprzedaży, wypracowując marżę brutto 5,4%. Poziom marży brutto w badanym okresie jest na wyższym poziomie niż wypracowane marże w całym roku obrotowym 2024, podano także

ZUE informuje również, że jest w fazie rozbudowy portfela zamówień. Od początku 2025 roku spółka zawarła kontrakty na łączną kwotę netto ok. 418 mln zł. ZUE ofertuje na rynku polskim, rumuńskim, niemieckim i słowackim. Na dzień publikacji raportu spółka ma złożone 3 najlepsze oferty w przetargach na łączną kwotę ok. 2 910 mln zł, w tym 2 oferty na łączną kwotę 2 683 mln zł zostały już wybrane jako najkorzystniejsze przez zamawiających.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 4,5 mln zł w I-III kw. 2025 r. wobec 7,2 mln zł rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews