Zarząd ZUE podjął uchwałę w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 7,94 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 946 mln zł w 2025 r.

