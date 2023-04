Aplisens z powodzeniem realizuje założoną strategię. Wyniki za 2022 rok są bardzo dobre i jak podkreśla spółka, planowany jest dalszy rozwój w tym samym tempie, co w latach ubiegłych.

„Chcielibyśmy rosnąć o kolejne rynki, o kolejne miliony sprzedaży. Zakładamy, że w ciągu 3 lat urośniemy do 180 mln zł. To będzie średniorocznie wzrost na poziomie 12%. Zakładamy wynik EBITDA na poziomie 47 mln zł już na koniec naszej strategii. Oczywiście dywidenda, tak jak tradycyjnie zakładamy, że będzie to minimum 20-25% zysku netto. Na inwestycje planujemy przeznaczyć ok. 37 mln zł” – mówi Adam Żurawski, Prezes Zarządu, Aplisens SA.

