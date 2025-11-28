mBank, w związku z podpisaniem przez prezydenta RP nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, podaje, że wynik netto Grupy w 2026 r. ulegnie zmniejszeniu o kwotę w przedziale od 800 mln zł do 900 mln zł na skutek wzrostu obciążenia z tytułu podatku dochodowego, podał mBank.

Ponadto dokonał oszacowania wpływu zmian stawki podatku dochodowego od osób prawnych na wysokość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego według danych na 30 września br. Wartość, o którą uległoby zwiększeniu aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyniosła 125 mln zł i zwiększyłaby ona wynik netto Grupy mBanku. Faktyczny wpływ zmian stawek podatku dochodowego od osób prawnych na wynik netto w IV kwartale 2025 roku może różnić się od podanej wartości ze względu na zmienność w kształtowaniu się wartości pozycji bilansowych, czytamy w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews