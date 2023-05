Zwyczajne walne zgromadzenie Atalu, zwołane na 14 czerwca, zmieni statut spółki, by na kolejne 3 lata upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 25 mln zł, wynika z projektów uchwał.

„Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 25 000 000,00 zł, poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 5 000 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda (kapitał docelowy)” – czytamy w projekcie uchwały dot. zmian w statucie.

Upoważnienie wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

„Uchwała upoważniającą zarząd spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia z 3 czerwca 2020 r., na ma celu ułatwienie pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe na dynamicznym rynku, na którym prowadzi działalność spółka, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia” – czytamy w uzasadnieniu.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2022 r. sprzedała 2 091 lokali.

Źródło: ISBnews