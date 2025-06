Zwyczajne walne zgromadzenie Rainbow Tours zdecydowało, by przeznaczyć na dywidendę 160,07 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 279,01 mln zł, co oznacza wypłatę łącznie 11 zł na akcję, przy czym po wypłaconej zaliczce dywidendowej kwota pozostała do wypłaty to 111,61 mln zł, tj. po 7,67 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę w wysokości 118,94 mln zł pozostawiono na zasilenie kapitału zapasowego. Walne zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy jest 4 lipca, a dniem wypłaty 11 lipca.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews