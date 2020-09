Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I półroczu 2020 r. 3,8 mld zł zysku netto, tj. o 7% mniej w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Zysk netto zakładów ubezpieczeń na życie w I poł. 2020 r. wyniósł 1 501,95 mln zł i był wyższy o 13,7% w skali roku. Wynik techniczny wyniósł 1 851,95 mln zł i był wyższy o 13,4% w skali roku. Koszty działalności ubezpieczeniowej wyniosły 2 457,53 mln zł w I poł., co oznacza spadek o 0,2% r/r.

Zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2 312,17 mln zł i był niższy o 16,7% w skali roku. Wynik techniczny wyniósł 1 688,59 mln zł i był wyższy o 22,4% r/r. Koszty działalności ubezpieczeniowej wyniosły 5 011,41 mln zł, co oznacza wzrost o 5,8% r/r.

„Na ubezpieczenia wydaliśmy w I półroczu tego roku 31,5 mld zł. To zaledwie o 2% mniej niż przed rokiem. Oznacza to, że mimo pandemii nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy na skutek gorszej sytuacji finansowej, szkody ubezpieczeniowe mogą być dla naszych portfeli bardziej dotkliwe niż zazwyczaj” – powiedział prezes PIU J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych (dział II) wyniosła 21 360,04 mln zł i była niższa o 0,9% w skali roku.

Na ochronę ubezpieczeniową swoich pojazdów Polacy wydali w I półroczu 2020 r. 11,6 mld zł, z czego ok. 7,3 mld zł stanowiły składki na OC, a 4,3 mld zł – składki na autocasco. Za 2 mld zł kupiliśmy polisy chroniące domy, mieszkania i firmy przed skutkami żywiołów, podano także.

„W wynikach za I półrocze 2020 r. obserwujemy wzrost odszkodowań w szkodach rolnych, spowodowanych przymrozkami wiosennymi. Widać również, że mimo pandemii i ograniczeń w ruchu pojazdów, wypłaty z OC i autocasco są na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego” – powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek.

Wartość składki na ubezpieczenia na życie (dział I) wyniosła 10,12 mld zł w I poł. br., co oznacza spadek o 4,4% w skali roku. Jak wskazał prezes PIU, na rynku życiowym od kilku lat widać wyraźne zmiany w produktach o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym. Dominują polisy ze składką regularną, a spadek wypłacanych z nich świadczeń oznacza, że Polacy nie rezygnują z nich, traktując je jako długoterminowy kapitał.

W I półroczu 2020 r. Polacy otrzymali prawie 20 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Wypłaty obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły 4,5 mld zł. Mimo że pandemia znacząco ograniczyła ruch pojazdów, odszkodowań z OC było niemal tyle samo, co przed rokiem, podano także.

PIU podała, że ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne prawie 82 mld zł aktywów w I półroczu. Ponad 16 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

W I połowie tego roku ubezpieczyciele zapłacili także ponad 800 mln zł podatku dochodowego.

Źródło: ISBnews