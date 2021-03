Zysk operacyjny Grupy Aviva w Polsce wyniósł (wg MSSF) 973 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 2% r/r, podała grupa. Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 520 mln zł w 2020 r. wobec 588 mln zł rok wcześniej, zaś zysk Aviva TU Ogólnych wzrósł do 47 mln zł, wobec 42 mln zł w 2019 r., wynika ze wstępnych danych. Zysk netto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie) wyniósł 176 mln zł w 2020 r. wobec 143 mln zł rok wcześniej.

Składka Aviva TU na Życie brutto wyniosła 1 978 zł w porównaniu z 1 936 mln zł rok wcześniej. W ubezpieczeniach majątkowych Aviva nastąpił wzrost składki przypisanej brutto do 497 mln zł w ub.r. wobec 457 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie) spadła do 414 mln zł w 2020 r. wobec 524 mln zł rok wcześniej.

„W trudnym roku pandemii dobrze wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków wobec klientów, zapewniając ciągłość obsługi i wypłaty świadczeń. Potrafiliśmy elastycznie zarządzać, a pracownicy i pośrednicy wykazali duże zdolności adaptacyjne. Efektem są dobre wyniki za rok 2020: większy zysk operacyjny, wyższa składka brutto z ubezpieczeń na życie i majątkowych, stabilna wartość nowego biznesu i wyższa rentowność portfela majątkowego” – powiedział prezes Aviva w Polsce Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie.

Klienci Grupy Aviva w 2020 roku otrzymali łącznie 589 mln zł świadczeń i odszkodowań: 384 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 205 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva).

„Kolejny raz zwiększyliśmy składkę brutto i wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie. W dużym stopniu to zasługa dobrego przyjęcia przez klientów i agentów nowego ubezpieczenia Twoje Życie, które wprowadziliśmy w połowie zeszłego roku. Jego atuty to duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia na życie i zdrowie do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna oraz część inwestycyjna jako opcja” – dodał prezes.

„W ubezpieczeniach majątkowych Aviva zebrała blisko 500 mln zł składki brutto, kontynuując rozwój sprzedaży ubezpieczeń gospodarczych (wzrost o 15% wobec 2019 r.), a także polis dla klientów indywidualnych przez kanał direct i digital. Wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych, był na znakomitym poziomie 83,8% w 2020 roku (łącznie dla Avivy i Santander Aviva)” – stwierdził Uszpolewicz.

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 roku. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

Źródło: ISBnews