Od 1 stycznia 2025 r. zostanie powołany Inspektorat Wojsk Dronowych, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Podpisałem decyzję, od pierwszego stycznia inspektorat wojsk dronowych zostanie powołany. Przygotowaliśmy to w tym roku, zrealizowaliśmy. […] My będziemy rozwijać wojska dronowe, które dotyczą nie tylko latających statków bezzałogowych, nie tylko dronów powietrznych, ale też lądowych, nawodnych i podwodnych, czyli we wszystkich domenach, w których mogą drony funkcjonować” – powiedział Kosiniak Kamysz po podpisaniu umowy wykonawczej na dostawę zestawów BSP.

Wicepremier ocenił, że bezzałogowe statki powietrzne są bardzo potrzebne w rozpoznaniu w zintegrowanym systemie, z Apaczami, z F35, z Abramsami. Zapowiedział też powstanie centrum obsługi statków bezzałogowych.

Podkreślił, że w tym roku podpisano ponad 100 umów na dostawę sprzętu.

Źródło: ISBnews