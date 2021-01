Rejestracja osób w wieku 80+ do szczepień przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia, natomiast tydzień później, 22 stycznia – seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia. Szczepienia tzw. grupy I rozpoczną się 25 stycznia w blisko 6 tys. punktach szczepień na terenie całego kraju, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

„W najbliższy piątek, czyli 15 stycznia otwieramy, rejestrację dla osób powyżej 80. roku życia. […] Możemy rejestrować się już na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie, który sobie wybierzemy z listy dostępnych punktów szczepień. Druga ważna data to 22 stycznia – otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70. roku życia. Trzy dni później, 25 stycznia, rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70. roku życia, zgodnie z tym, jak się w poprzednich dniach zarejestrowali” – powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową, dzwoniąc na infolinię lub u lekarza rodzinnego. Szczepienia seniorów będą odbywały się w 5 994 punktach szczepień, do 25 stycznia mają powstać także dodatkowe punkty. Jak poinformował Dworczyk, grupa seniorów powyżej 70. roku życia liczy blisko 4,6 mln osób (osoby powyżej 80. roku życia stanowią ponad 1,75 mln, a osoby w wieku 70-79 lat – ponad 2,8 mln osób).

Ustalenie dwóch terminów na rejestrację to efekt rekomendacji Rady Medycznej przy premierze, która wskazywała że osoby w wieku 80+ są najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19.

Dworczyk potwierdził, że do Polski do końca I kw. dotrze nieco powyżej 6 mln dawek szczepionek firm Pfizer i Moderna. Dzięki temu w tym czasie będzie można zaszczepić ok. 3 mln osób. Zostanie opracowany centralny kalendarz, w którym będą odpowiednie sloty, gdzie będzie można się zapisać na szczepienie.

W I kw. do punktów szczepień ma być przekazywanych 180 tys. szczepionek tygodniowo. Oznacza to, że każdy punkt będzie mógł dostać w tygodniu 30 szczepionek i tyle osób będzie mogło zostać zaszczepionych. Ze wstępnych danych wynika, ze z grupy seniorów 70+ w I kw. zaszczepionych będzie mogło zostać 2,3 mln osób (na 4,6 mln osób).

Dworczyk przypomniał, że w I kwartale szczepionych powinno być średnio 1 mln osób miesięcznie. Zdolności operacyjne to ok. 3,7 mln szczepień miesięcznie.

„Wierzymy, że te szczepionki będą docierać coraz szerszym strumieniem i wtedy będziemy uruchamiać [dodatkowe] moce, ale to nastąpi najpewniej na początku II kwartału” – podkreślił.

Zaznaczył, że w przypadku rejestracji szczepionki kolejnej firmy, liczba szczepionych osób może się zwiększyć jeszcze w I kw.

Obecnie trwa proces szczepień kadr medycznych (tzw. grupy 0). Według szacunków ma zostać zaszczepionych 700 tys. osób z tej grupy.

Dworczyk poinformował, że na dzisiaj na godz. 15.00 mamy prawie 338 tys. osób zaszczepionych do punktów szczepień dostarczono ponad 483 tys. zutylizowano 818 szczepionek. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 50.

Źródło: ISBnews