Odsetek Polaków rozważających wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku wynosi 16,1% i jest dwa razy wyższy niż przed pandemią, wynika z X edycji badania „Migracje Zarobkowe Polaków”, przeprowadzonego we wrześniu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group. Odsetek osób, które nie biorą pod uwagę wyjazdu z Polski wynosi obecnie 81,3%, niezdecydowani stanowią 2,7%.

W 2019 roku emigrację zarobkową rozważało blisko 19% aktywnych zawodowo, a w grudniu 2020 roku blisko 18%.

„Niezmiennie najważniejszą motywacją do emigracji zarobkowej są atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w Polsce (79% wskazań) oraz wyższy standard życia (47%). Te dwa czynniki zyskały na znaczeniu w porównaniu z badaniem z 2018 roku. Wciąż istotne są lepsze warunki socjalne (31%), możliwość podróżowania (25%), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (22%) oraz korzystniejszy system podatkowy (20%)” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Wśród rozważających emigrację zarobkową straciły na znaczeniu krótkie, trzymiesięczne wyjazdy (spadek do 18% obecnie z 37% w 2018 r.) na rzecz dłuższych, minimum półrocznych. Więcej osób zdecydowałoby się na pobyt za granicą przez rok lub kilka lat (wzrost do prawie 38% z 32% w 2018 r.). Deklaracje dotyczące emigracji na stałe nie zmieniły się znacząco w porównaniu z poprzednim badaniem, wzrósł natomiast odsetek niezdecydowanych (do prawie 16% obecnie z 7,4% w 2018 r.).

„Od wielu lat to Niemcy są najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków. Ten kraj jest brany pod uwagę przez co trzecią osobę rozważającą wyjazd. W dalszej kolejności rozpatrywana jest Holandia (15,8%) oraz Wielka Brytania (9,4%), dokąd chce wyjechać więcej osób niż w 2018 roku, jednak mniej niż wcześniej. Zauważalny jest spadek zainteresowania emigracją do krajów skandynawskich takich jak Norwegia i Szwecja” – czytamy dalej.

Obecnie 71% rozważających emigrację zarobkową pracuje – 44% ma stałe zatrudnienie, a 27% pracuje na niepełny etat, umowę o dzieło, zlecenie lub w formie samozatrudnienia. W porównaniu z 2018 rokiem odsetek aktywnych zawodowo biorących pod uwagę wyjazd zmniejszył się o 11 pkt proc. Znacznie zwiększyła się natomiast liczba zainteresowanych nim bezrobotnych – do 21% z 6% w 2018 r., podano także.

Badanie przeprowadziła ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group, za pomocą kwestionariusza internetowego w dniach 7-16 września 2021 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomaganie komputerowe) na próbie reprezentatywnej dla populacji Polski N=1 002 respondentów.

Źródło: ISBnews