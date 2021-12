Ponad 1/5 pracowników (22%) w Polsce deklaruje, że otrzymuje pod choinkę prezent od swojego pracodawcy, wynika z badania Nationale-Nederlanden. Niemal w połowie przypadków (46%) są to bony i karty podarunkowe, rzadziej dodatki do wynagrodzenia oraz paczki ze słodyczami czy kosmetykami. Średnia wartość upominku to 407 zł.

„Zadowolenie pracowników jest istotną składową sukcesu firmy, która chce być odpowiedzialnym i dbającym pracodawcą. Stąd coraz bardziej znacząca rola różnego rodzaju benefitów, na które składają się premie, ubezpieczenia grupowe, szkolenia, ale też prezenty. Jedną z naturalnych okazji, by pokazać współpracownikom, jak bardzo się ich docenia, jest Boże Narodzenie. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na zakup prezentów pod choinkę” – powiedziała menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden Anna Kwiatkowska, cytowana w komunikacie.

Najczęściej prezenty od pracodawców to bony lub karty podarunkowe (46%). Niemal 40% badanych przyznaje, że otrzymało pieniądze wypłacane jako dodatek do wynagrodzenia, a 22% pod firmową choinką znajdzie paczki ze słodyczami, kosmetykami lub kawą. Średnia wartość prezentów to 407 zł. Nie uwzględniając gotówkowej formy świątecznego benefitu, ich średnia wartość wynosiłaby 335 zł, wynika z materiału.

Reprezentatywne badanie sondażowe na zlecenie Nationale-Nederlanden przeprowadzone zostało metodą CAWI przez firmę SmartScope 23-30 listopada 2021 r. na grupie 1086 osób 16+ pracujących zawodowo.

Źródło: ISBnews