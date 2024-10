Nieopłacone multimedia to najczęstszy tytuł zadłużenia wśród Polaków – dotyczy 26% wszystkich dłużników, wynika z danych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF BIG). Na koniec III kwartału br. wartość nieuregulowanych rachunków za internet, TV i telefony wyniosła ponad 2 mld zł.

Polacy mają problem z terminowym opłacaniem usług telekomunikacyjnych i multimedialnych, zakupu sprzętów multimedialnych na raty, abonamentu i telewizji cyfrowej. Po III kwartałach 2024 r. liczba niespłaconych zobowiązań tego typu wyniosła 758 tys. Ich wartość sięgnęła 2,033 mld zł – to niemal 7% wszystkich należności krajowych konsumentów. Najwięcej zadłużonych osób mieszka w woj. śląskim, mazowieckim i dolnośląskim, podano.

„W tym roku po raz kolejny wzrósł odsetek dłużników, którzy nie płacą za multimedia na czas. To już ponad jedna czwarta wszystkich zadłużonych osób. Jeszcze 4 lata temu, w III kw. 2020 r., było ich 20%. Okres pandemii związany ze spowolnieniem gospodarczym i większą ilością czasu spędzanego w domach zmotywował część konsumentów do regularnych opłat za usługi multimedialne. Jednak od 2023 r. znowu więcej osób opóźnia się ze spłatą długów z tego tytułu. Z naszych danych wynika, że obecna liczba niespłaconych zobowiązań wróciła, a nawet przekroczyła poziom sprzed pandemii” – powiedziała ekspertka ERIF BIG Katarzyna Skrzypczyńska, cytowana w komunikacie.

Wpis do bazy Biura Informacji Gospodarczej (BIG) komplikuje finansowe funkcjonowanie, bo zamyka drogę do szeregu usług, takich jak zakupy na raty czy popularne usługi Buy Now Pay Later, które w zeszłym roku stanowiły 73% wszystkich zobowiązań Polaków. Operator sieci komórkowej, dostawca internetu czy telewizji może wpisać dłużnika do BIG-u, jeżeli ten spóźnia się minimum 30 dni z zapłatą co najmniej 200 zł, wskazano w informacji.

Źródło: ISBnews