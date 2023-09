Inflacja konsumencka CPI ustabilizuje się za rok do poniżej 3 lat według 27% badanych, wynika z raportu ING „Zdrowie finansowe Polaków”. 18% badanych nie jest w stanie określić takiego momentu.

„Niepokoi niska wiara Polaków w powrót niskiej inflacji. Kiedy tak się dzieje, walka z tzw. uporczywą inflacją jest bardzo trudna. To może oznaczać, że obecny spadek inflacji z 18,4% r/r zimą tego roku do jednocyfrowego poziomu w drugiej połowie 2023 i 2024 nie będzie trwały. Gdy pojawi się ożywienie gospodarcze i nowe szoki zewnętrzne, trudno będzie zapanować nad nową falą podwyżek cen. Początek dezinflacji, gdy odwracają się szoki podażowe i następuje spadek CPI do poziomów jednocyfrowych jest tym łatwiejszym etapem walki z inflacją. Trudniejszy i bardziej kosztowny społecznie jest drugi etap, kiedy inflację trzeba sprowadzić do celu na poziomie 2,5% r/r” – skomentował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, cytowany w komunikacie.

Odpowiadając na pytanie, kiedy inflacja zasadnicza w Polsce wróci do poziomu, który można uznać za stabilność cen, 27% ankietowanych wskazało, że nastąpi to w okresie od roku do mniej niż 3 lat; 26% uważało, że zajmie to od 3 lat do mniej niż 5 lat, a 22% – 5 lat lub więcej, zaś 18% nie była w stanie określić takiego momentu.

47% badanych oceniło, że inflacja CPI za 5 będzie wyższa niż obecnie, 18% uważa, że mniej więcej na podobnym poziomie do obecnego, 27% uważa, że będzie niższa. Natomiast 11% badanych nie wie jak się ukształtuje ten wskaźnik za 5 lat.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,1% r/r w sierpniu 2023 r., według wstępnych danych.

Jak podał Narodowy Bank Polski (NBP), inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 11,9% w 2023 r., 5,2% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r. Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – w III kw. 2025 r. według projekcji lipcowej. W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 13,1% r/r w II, 10,3% w III kw. i 7,8% w IV kw.

Badanie ING Consumer Survey „Zdrowie finansowe Polaków” zostało zrealizowane przez Ipsos Holandia w lipcu 2023. Badanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków, n=1003. Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI).

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews