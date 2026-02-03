Odsetek Polaków, którzy przy planowaniu zakupu nowego samochodu rozważają zakup samochodu elektrycznego wyniósł 27%, wynika z 9. edycji Barometru Nowej Mobilności Powered by OTOMOTO, podało Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Według badanych, akceptowalny budżet na BEV-a to 80-160 tys. zł.

Z badania zrealizowanego w listopadzie 2025 r. na grupie kierowców planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych trzech lat wynika, że 43,4% respondentów jest gotowych kupić samochód nieznanej marki, jeśli oferuje on lepszą technologię.

„W 2026 r. kluczowym czynnikiem stanie się zakończenie programu NaszEauto, który w ostatnich miesiącach wyraźnie wspierał decyzje zakupowe. Oczekujemy podobnych konsekwencji, jakie nastąpiły m.in. w Niemczech, gdzie po wycofaniu dopłat udział BEV w nowych rejestracjach spadł z 18,4% w 2023 r. do 13,5% w 2024 r. W dłuższej perspektywie spodziewamy się dalszego wzrostu rejestracji. Od 2026 r. obowiązują nowe limity amortyzacji dla pojazdów spalinowych, które wynoszą 100 tys. zł podczas gdy dla BEV pozostały na poziomie 225 tys., co znacząco zwiększa opłacalność zakupu, zwłaszcza dla firm. Dodatkowo producenci będą coraz aktywniej promować modele elektryczne, bo muszą spełniać unijne normy emisji rozliczane w ramach trzyletniego uśrednienia na lata 2025-2027” – powiedział Dyrektor Operacyjny F5A New Mobility Research and Consulting Albert Kania, cytowany w komunikacie.

Z kolei wśród osób planujących zakup auta używanego 3,7% rozważa elektryka, a główna bariera to rozbieżność między oczekiwaniami (niska cena, duży zasięg, szybkie ładowanie), a realną ofertą starszych modeli. W przypadku używanych elektryków, 70,2% respondentów obawia się pożaru baterii, a 54,8% – jej awarii, podano także.

I choć tylko 27,3% badanych ma dostęp do ładowania w pobliżu domu, to 70% z tej grupy uznaje go za kluczowy. Brak takiej możliwości jest dziś jedną z najsilniejszych barier zakupu aut elektrycznych, wykazało badanie.

„Z perspektywy OTOMOTO badanie pokazuje, że główną barierą rozwoju rynku wtórnego BEV nie jest brak zainteresowania, lecz ograniczona dostępność pojazdów spełniających kluczowe oczekiwania techniczne i budzących zaufanie do technologii. Dla nabywców zasięg, czas ładowania oraz gwarancja na baterię stanowią dziś podstawowe kryteria wyboru, z którymi starsze modele BEV nie zawsze są w stanie konkurować. Wraz z napływem kilkuletnich samochodów nowej generacji oraz większą transparentnością informacji o stanie pojazdów i baterii, luka między oczekiwaniami, a ofertą będzie się zmniejszać, umożliwiając dojrzały rozwój rynku wtórnego BEV w Polsce” – skomentowała Vice President Motors Professionals Europe, OLX Group/OTOMOTO Agnieszka Czajka.

Partnerami tegorocznej edycji Barometru są: OTOMOTO (Partner Tytularny), GreenWay (Partner Tematyczny), SW Research (Partner Badania) i F5A New Mobility Research and Consulting (Partner Merytoryczny).

Źródło: ISBnews