Środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), w kwocie 30 mld zł, będą skierowane do spółek Skarbu Państwa, firm prywatnych, samorządów, instytutów badawczych w formie pożyczek preferencyjnych, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Stworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności do 30 mld zł – to są preferencyjne pożyczki – tzn. w ogóle nie oprocentowane, częściowo umarzalne – w zależności, gdzie i jak będą inwestowane. Kalendarz prac jest taki, że w ciągu dwóch tygodni będzie decyzja Rady Ministrów, do połowy kwietnia będzie decyzja Komisji [Europejskiej]. Wpisujemy to już w trwającą rewizję KPO. Wstępne 'tak’ od Komisji usłyszeliśmy – mamy zagwarantowane, że ten fundusz powstanie” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w Polskim Radio Jedynka.

Dodała, że według jej opinii, „inne kraje członkowskie pójdą za nami”. Podkreśliła, że „dzisiaj walczymy przede wszystkim o to, by można było kontraktować i realizować jak największą część tego funduszu po 2026 roku”.

„Częściowo już ustaliliśmy, ustalamy przede wszystkim w gronie zainteresowanych ministrów: pan minister Kosiniak-Kamysz, pan minister Siemoniak, pan premier Gawkowski – bo też cały obszar 'cyber’ jest tutaj ważny. Beneficjentami będą mogły być spółki publiczne – spółki Skarbu Państwa zbrojeniowo-obronne, spółki prywatne też zbrojeniowo-obronne. Ale także samorządowcy na inwestycje podwójnego zastosowania oraz instytuty badawcze, które rozwijają stosowne technologie. Zakres beneficjentów szeroki, zaś zakres inwestycyjny będziemy precyzować po tym, gdy merytorycznie, każde z zainteresowanych ministerstw pokaże gdzie są priorytety inwestycyjne” – powiedziała minister.

W ubiegłym tygodniu minister zapowiedziała, że powstanie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który zostanie zasilony kwotą 30 mld zł przekierowaną z instrumentu Zielonej Transformacji Miast, na co wyraziła zgodę Komisją Europejską. Środki z funduszu zostaną przeznaczone dla inwestycji podwójnego zastosowania. Obejmą badania obronne, produkcję polskich firm zbrojeniowych.

Źródło: ISBnews